Coronavirus, la croce bianca di Borghetto lancia una raccolta fondi: “Servono presidi per la sicurezza di militi e pazienti”

Borghetto Santo Spirito. Anche la croce bianca di Borghetto Santo Spirito lancia una raccolta fondi con cui finanziare l’acquisto dei presidi medici da utilizzare in queste settimane di emergenza da coronavirus.

“Ogni giorno – ricordano dalla pubblica assistenza – i nostri volontari si impegnano per aiutare le persone in difficoltà soccorrendole ed aiutandole nei momenti più duri della vita. Oggi più che in passato, oggi che tutti stiamo vivendo questa emergenza del Covid-19, abbiamo bisogno di aiuto per acquistare i presidi medici che garantiscono la protezione sia per le persone che soccorriamo, sia per noi che per le nostre famiglie quando ritorniamo a casa alla sera. Oggi più che mai, ogni contributo è fondamentale per continuare ad aiutare gli altri facendo ciò che vogliamo e che dobbiamo fare”.

E’ possibile sostenere la raccolta fondi cliccando qui.

La croce bianca di Borghetto Santo Spirito, in collaborazione con il Comune e la squadra di protezione civile comunale, ha organizzato un servizio di pronto spesa e pronto farmaco per tutte le persone in difficoltà a uscire di casa, in particolare i cittadini più anziani.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il numero 0182/971780 e il 3404517655, attivo anche come WhatsApp, oltre alla protezione civile di Borghetto Santo Spirito.