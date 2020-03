Coronavirus, la Croce Bianca di Albenga: “Grazie per le donazioni, ci avete dato la forza di continuare”

Albenga. I militi, il presidente “Dino”, il consiglio di amministrazione, la direzione dei servizi ed i dipendenti della Croce Bianca di Albenga ringraziano tutti coloro che “in questo triste momento non ci hanno lasciato soli e rispondendo alla nostra richiesta di aiuto, hanno fatto donazioni piccole o grandi, economiche o di beni, ma che in ogni caso ci hanno dimostrato il loro affetto e vicinanza”.

L’associazione rivolge “un grazie agli albenganesi ed un particolare ringraziamento anche agli abitanti, comuni, associazioni e pro loco dell’entroterra che hanno risposto alla grande al nostro grido di aiuto, riconoscendo l’attività svolta dalle nostre sezioni durante l’anno. Le quali hanno sempre risposto al bisogno della popolazione locale. Siamo, infatti, veramente orgogliosi che dai paesi montani, le pro loco, le più svariate associazioni di volontariato ed i Comuni stessi si siano ricordati di noi, disponendo contributi per poterci permettere di acquistare materiale costoso e introvabile. Il quale consentirà ai militi di operare in tranquillità e sicurezza durante i numerosi trasporti di malati di questi giorni”.

“Un grazie particolare va rivolto anche a chi, avendo una attività gastronomica, è passato dalla nostra sede lasciando per i militi pizze, focacce, torte e ogni tipo di dolce, facendoci sentire la sua vicinanza anche con questo piccolo gesto sicuramente molto gradito dai militi in turno”.

“Appena usciremo da questa terribile emergenza sarà nostra cura ringraziare tutti personalmente, dimostrando tutto il nostro affetto nei vostri confronti, per non esservi dimenticati della Croce Bianca ed averci dato la forza per continuare la nostra opera di soccorso, ancora più essenziale in questo periodo”.