Coronavirus, la comunità mussulmana lancia raccolta fondi per l’ospedale di Albenga

Ecco il messaggio arrivato dalla comunità Musulmana di Albenga sulla situazione di emergenza sanitaria: “Con molta determinazione e molta consapevolezza di ciò che sta accadendo a tutti noi in questo momento, di questo disastro che purtroppo non ci saremmo mai aspettati e consapevoli di tutti i problemi che ha portato, il principale relativo alla sanità, il nostro ospedale si è ritrovato senza i dispositivi di protezione individuale e molte altre cose…”.

“Facendo parte di questa bellissima città, che ci ha accolto e ci ha seguito in qualsiasi cosa, in nome di tutta la comunità islamica appartenente a questa città abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per il nostro ospedale Santa Maria della Misericordia!”

“Per poter portare, anche se in piccolo un aiuto, un aiuto che per noi è un grande gesto di solidarietà”.

“Come finirà la nostra raccolta fondi saremo pronti a trasferire quanto raccolto all’ospedale sperando di dare una mano” conclude il messaggio.