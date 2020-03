Coronavirus, la Cgil non si ferma: “Vicini a chi soffre anche nell’emergenza”

Savona. “Il coronavirus rallenta ma non ferma il lavoro della Cgil di Savona. Siamo sul territorio in un momento difficile come questo, nel rispetto delle direttive del governo. Il nostro obiettivo è di abbinare due principii fondamentali: una forte responsabilità, che deve portare tutti al rispetto rigoroso delle indicazioni delle autorità, e un senso del dovere, una volontà e una determinazione che tutti abbiamo”.

Il noto sindacato savonese afferma che “continua a fare il proprio mestiere anche con i limiti e le difficoltà legati all’emergenza Coronavirus. Per questo ringraziamo di cuore le compagne e i compagni che tengono aperte le Camere del Lavoro e gli uffici più periferici, che continuano ad avviare pratiche e vertenze, ad ascoltare i lavoratori, a dare consigli”.

“La determinazione è dovuta al nostro costante pensiero per chi sta da giorni lavorando sul fronte sanitario. A mani nude contro il virus. Per tutti coloro che garantiscono alla popolazione costanti rifornimenti alimentari, per chi ci permette di comprare da magiare, per chi fa funzionare le reti energetiche e i servizi per farci stare tranquilli nelle nostre case, per chi ci consegna i farmaci e per chi garantisce la sicurezza” aggiungono dalla Cgil di Savona.

Poi proseguono: “Naturalmente il pensiero va a tutti coloro che ogni giorno, in ogni luogo hanno continuato a lavorare. Guardando al futuro, l’auspicio è quello che i tempi di assenza dai luoghi di lavoro siano brevi e che ‘finita l’emergenza, questa esperienza insegni al Paese ad ascoltare di più chi, come il sindacato, in tutti questi anni ha continuato a protestare e a dire in ogni maniera che continuare a tagliare la sanità pubblica è disastroso per la qualità di vita dei cittadini e anche per la stessa economia’”.

“Oggi lo vediamo con la situazione emergenziale negli ospedali, investire in sanità pubblica è una scelta di civiltà e ce lo dovremo ricordare nei mesi e negli anni a venire. Non abbandoniamo le persone che rappresentiamo, lo facciamo attraverso un numero unico e un unico indirizzo di posta elettronica. Saremo in grado di dare risposte ed intervenire direttamente su diversi fronti compresi i luoghi di lavoro per mettere in pratica il protocollo sottoscritto con il Governo per la protezione dei lavoratori in servizio” ci tengono a dire dal sindacato.

“Risponderemo da remoto, si potranno fare richieste, segnalazioni, domande e anche eseguire telematicamente alcune pratiche indifferibili. Attiveremo immediatamente l’intervento nei luoghi di lavoro anche segnalando alla Prefettura ogni mancanza di protezione nei luoghi di lavoro”.

“Nel frattempo tutte le nostre sedi sono state dotate di sistemi di protezione individuali e nei prossimi giorni provvederemo alla sanificazione certificata per garantire la massima protezione a quanti lavorano nella Cgil sia nell’apparato dei Servizi che in quello Politico e ai tanti utenti che alla nostra Organizzazione si rivolgono” concludono dalla Cgil savonese.

L’accesso al pubblico all’interno delle sedi sarà consentito solo su appuntamento contattando nell’orario d’ufficio lo 019.838981 o l’indirizzo mail andratuttobene@cgilsavona.it.