Coronavirus, la Canottieri Sabazia si ferma

Savona. Considerato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2020, e vista la nota del Comune di Savona di oggi, dopo ampia discussione in consiglio direttivo, in considerazione del fatto che sia impossibile seguire le prescrizioni indicate, il consiglio della Canottieri Sabazia all’unanimità ha deciso di sospendere le attività sportive per tutti.

Gli allenamenti riprenderanno appena gli enti preposti comunicheranno la fine della situazione di allarme.

La società savonese comunica altresì che, nella giornata di oggi, ha provveduto a rinviare, a data da destinarsi, il campionato ligure metri 5.000, che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi domenica 8 marzo, poi slittato a domenica 15 marzo, e ora procrastinato ulteriormente in attesa che termini l’emergenza relativa al Coronavirus.