Coronavirus, la Asl2 sospende tutti i servizi non essenziali: stop a operazioni e attività ambulatoriale

Savona. La Asl 2 sospenderà da martedì tutte le attività chirurgiche di elezione, ambulatoriali e di day surgery. E’ la conseguenza diretta dell’emergenza Coronavirus, che costringe l’azienda sanitaria a concentrare le forze sul contenimento dell’epidemia a discapito di tutte le attività ritenute “non indispensabili”.

Il commissario straordinario di Asl 2, Paolo Cavagnaro, lo ha annunciato oggi pomeriggio con una comunicazione ufficiale ai primari e ai coordinatori infermieristici. Una decisione presa “visto l’andamento epidemiologico dell’infezione da COVID-19 e l’emergenza sanitaria in atto – recita la comunicazione – considerato lo stato dichiarato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, visto l’aumentata domanda sanitaria di percorsi salvavita riconducibili all’epidemia e alla necessità di garantire un’adeguata risposta assistenziale dell’Azienda indispensabile per la tutela della salute pubblica”.

Per questo Cavagnaro “dispone a far data da martedì 10 marzo 2020 la sospensione di tutte le attività chirurgiche di elezione, ambulatoriale, day surgery e ordinaria e tutta l’attività ambulatoriale ritenuta non indispensabile“. Rimangono garantite “l’attività chirurgica in emergenza, in urgenza, l’attività inerente alle patologie neoplastiche e quella a norma di legge”.

Sono 46 i casi positivi al nuovo coronavirus ad oggi in Liguria, quasi 300 le persone in sorveglianza attiva nel savonese – QUI LA SITUAZIONE AGGIORNATA ALLE 19