Coronavirus, Italia Viva: “In altre regioni costruiscono ospedali da campo mentre la Liguria chiude il polo di Cairo”

Cairo Montenotte. “È un momento drammatico per il paese. Stiamo vivendo un’emergenza sanitaria, sociale ed economica e troviamo di cattivo gusto utilizzare in questa occasione argomenti beceri su vicende che nulla hanno a che fare con questa emergenza”. A comunicarlo il gruppo savonese di Italia Viva.

“In riferimento all’intervento del consigliere Vaccarezza, vorremmo fare una riflessione sulla sanità ligure e sull’ospedale di Cairo Montenotte – aggiungono i membri del partito – Ricordiamo solo alcuni dati: il disavanzo 2004, ultimo anno di gestione di Biasotti, fu pari di 300 milioni di euro e la Liguria, unica Regione del Nord, finì in piano di rientro. Ne uscimmo solo nel 2009″.

“Il centrodestra di Toti ha promesso di azzerare la fiscalità aggiuntiva da noi introdotta mentre invece l’ha aumentata.

Chiudemmo una serie di ospedali più piccoli perché il governo di centro destra ci indicò un limite sul numero di ospedali e puntammo su una decina di nuove case della salute. L’unico che abbiamo salvato è proprio quello di Cairo, che serve un entroterra di 40000 abitanti” proseguono da Italia Viva.

“Abbiamo scelto di chiudere alcuni pronto soccorso, trasformati in punti di primo intervento, per puntare su strutture per l’emergenza di più alta qualità. Su questo punto l’attuale giunta il promesso cambiamento lo ha fatto solo a parole.

Ora veniamo al punto: l’emergenza Covid19 diventa ogni giorno più drammatica, anche per la Liguria. Le regioni da cui è partita la pandemia stanno costruendo ovunque ospedali da campo. Regione Liguria è l’unica in Italia ad aver deciso di chiudere un plesso ospedaliero“.

“Si è detto che c’è una drammatica mancanza di personale, dovuta anche ai tanti operatori colpiti dal coronavirus. Tuttavia il bando emesso dal Governo per ricercare 300 giovani medici ha avuto migliaia di adesioni. Allora prima di chiudere un ospedale, bene preziosissimo in questo momento, tra l’altro al confine con il Piemonte, non si potrebbe fare un bando per capire la disponibilità di personale sanitario ( medici, infermieri, oss) per mantenere un presidio in più a disposizione di una vallata importante e più in generale della sanità ligure?” concludono i membri di Italia Viva.