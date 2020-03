Coronavirus, in Liguria un infettato su dieci è medico o infermiere

Liguria. Il mondo sanitario e ligure è pesantemente coinvolto non solo nelle cure dei pazienti affetti da Covid-19 ma anche tra gli ammalati. Medici, infermieri, Oss, vale a dire coloro che sono a contatto quotidiano con le persone già infettate. Si tratta di un numero che a grandi linee corrisponde al 10% dei positivi.

“A spanne e senza dati alla mano vi posso dire che si tratta di circa 50-60 persone su oltre 600 positivi” ha detto il governatore Giovanni Toti rispondendo alla domanda di un cronista durante al consueta conferenza stampa quotidiana sull’emergenza sanitaria.

Toti ha precisato che “nessuno di loro per fortuna si trova in rianimazione”. Per quanto riguarda i reparti e gli ospedali dove si sono verificati i casi, la situazione riguarda un po’ tutti i nosocomi e diversi reparti ma non si sono create al momento emergenze: “Ci dovremmo preoccupare se ci fossero situazione di défaillance su reparti specifici – ha detto – ma al momento questa situazione non si è verificata.