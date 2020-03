Coronavirus, in Liguria rallenta la curva dei nuovi contagi: ma si contano 31 morti in più

Liguria. Sono 2.918 le persone positive al Covid-19 in Liguria, cioè 160 in più rispetto a ieri. Lo annuncia la Regione Liguria nel consueto bollettino giornaliero sulla diffusione del virus.

Sembra stabilizzarsi la curva dei nuovi contagi, ovvero delle nuove persone risultate positive ai tamponi, conferma che ci stiamo avvicinando al cosiddetto “plateau” di cui parlano i virologi. Tuttavia il numero dei morti resta alto: oggi se ne sono contati 31 più di ieri portando il numero totale dei decessi a quota 428.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali 1.332 sono ospedalizzati: di questi, 179 sono in terapia intensiva. Sono al domicilio 1.174 persone (cioè 110 in più di ieri). I clinicamente guariti (ma che restano positivi e perciò sono al domicilio) sono 412 (cioè 35 più di ieri).

I guariti con due test consecutivi negativi sono 68 (cioè 8 più di ieri). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 428 (cioè 31 più di ieri).

Le persone ospedalizzate sono così suddivise: in Asl1 sono 207 (delle quali 26 in terapia intensiva); in Asl2 sono 181 (delle quali 31 in terapia intensiva); al San Martino sono 297 (delle quali 45 in terapia intensiva); all’Evangelico sono 69 (delle quali 8 in terapia intensiva); al Galliera sono 149 (delle quali 17 in terapia intensiva); al Gaslini è una sola; in Asl3 sono in tutto 203 (delle quali 24 in terapia intensiva); a Villa Scassi son 196 (delle quali 24 in terapia intensiva); al Gallino di Pontedecimo sono 6; al Micone è una sola; in Asl4 sono 77 (delle quali 10 in terapia intensiva); in Asl5 sono 148 (delle quali 18 in terapia intensiva).

Le persone in sorveglianza attiva sono 3.371, così suddivise: in Asl1 sono 717; in Asl2 sono 852; in Asl3 sono 871; in Asl4 sono 407; in Asl5 sono 524.