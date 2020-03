Coronavirus, in Liguria arrivano 5 milioni di mascherine per chi lavora a contatto col pubblico

Regione. Cinque milioni di mascherine chirurgiche destinate alla Liguria sono in arrivo dalla Cina e saranno distribuite a partire dal prossimo fine settimana ai sindaci della Liguria. Lo ha annunciato durante la conferenza stampa in streaming sull’emergenza coronavirus il presidente Giovanni Toti.

“Saranno consegnate su tutto il territorio attraverso i 234 sindaci dei nostri Comuni – ha specificato il governatore – e saranno destinate anzitutto ai vigili urbani, agli autisti degli autobus, a coloro che tengono aperti gli uffici pubblici, quindi alle associazioni di categoria del commercio, dell’industria, dell’artigianato, alle attività che restano attive in questi giorni”.

Oggi sono arrivate a Genova le 50mila mascherine donate dalla compagnia cinese Cosco, riservate però agli ospedali e alle strutture sanitarie, come le altre 700mila di tipo FFP2 acquistate dalla Regione sempre in Cina per garantire copertura a medici e infermieri nei prossimi trenta giorni. Queste, invece, potranno essere usate da coloro che mantengono contatti col pubblico per limitare le possibilità di contagio, nel caso in cui che le indossi fosse positivo al coronavirus.

“Con questa cifra che abbiamo ordinato e con una catena logistica sempre più complicata, visto che alcuni paesi le bloccano e se ne appropriano in maniera piratesca, contiamo di riuscire a dare questo presidio anche ai cittadini”, ha concluso Toti.

