Coronavirus, in buone condizioni i quattro pazienti ricoverati a Savona ed Albenga

Savona/Albenga. Sono in buone condizioni generali i quattro pazienti ricoverati presso l’ospedale di Savona (due) e di Albenga (due) e affetti da coronavirus. Lo comunica la direzione sanitaria dell’ospedale policlinico San Martino “dopo aver centralizzato tutte le informazioni del territorio come da accordi con Alisa e Regione”.

Invece dei quattro pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive del San Martino tre sono in buone condizioni generali di salute e uno in discrete condizioni generali di salute. I tre pazienti invece ricoverati presso il reparto di rianimazione dello stesso ospedale in assistenza ventilatoria intensiva risultano, rispetto a ieri, stabili nella loro gravità.

Sono in buone condizioni anche i due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Sanremo (uno di loro sarà dimesso oggi). E’ invece “in ottime condizioni” il paziente ospedalizzato a La Spezia.