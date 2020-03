Coronavirus, in arrivo un defibrillatore per il San Paolo donato dalla Croce Verde di Albisola

Albisola Superiore. La Croce Verde di Albisola ha ordinato un defibrillatore dal costo di 22 mila euro da montare su un’ambulanza adibita al trasporto di persone intubate.

L’apparecchio verrà inizialmente consegnato al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo di Savona per soddisfare la necessità del momento.

In occasione, il vicesindaco di Albisola Superiore Roberto Gambetta ringrazia tutti i donatori: “Riscontriamo con piacere che tante associazioni si stanno attivando nel sostenere Croce Verde e con la promessa che prima possibile ci confronteremo per iniziative collettive in appoggio al progetto, vi mando l’iban per altre eventuali donazioni: Croce Verde Albisola IT92E0617549271000000646680 Banca Carige Albisola Superiore” conclude Gambetta.