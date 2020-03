Coronavirus, in arrivo 50 mascherine per la Croce Bianca di Albenga: “Continuate a donare”

Albenga. Sono in partenza 50 mascherine che saranno destinate alla Croce Bianca di Albenga. Simili a quelle chirurgiche, le mascherine saranno utilizzate nel momento del trasporto dei pazienti in ambulanza.

L’appello della Croce Bianca di Albenga è quello rivolto alla cittadinanza, che potrà donare traversine per adulti o eventualmente per gli animali, ed elastici, o altro materiale utile per l’emergenza.

Le donazioni sono utili, oltre per la Croce Bianca di Albenga, per gli enti e le altre pubbliche assistenze.