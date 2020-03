Coronavirus, il vescovo Borghetti in visita al cimitero di Leca nel “venerdì della Misericordia”

Albenga. In comunione con tutti Vescovi d’Italia, venerdì 27 marzo, alle 15.30, il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti, si recherà da solo al Cimitero Monumentale di Leca di Albenga per un momento di raccoglimento, preghiera e benedizione.

“Affiderà al Padre tutti i defunti di questa pandemia e manifesterà la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore, – hanno fatto sapere dalla diocesi. – Il vescovo invita tutti i sacerdoti della diocesi a unirsi a lui in questo gesto simbolico celebrando quel giorno la Santa Messa, in assenza di fedeli, in suffragio di tutti i defunti di queste settimane”.

“Sarà questo ‘il Venerdì della Misericordia’ della Chiesa italiana; un Venerdì di Quaresima, nel quale lo sguardo al Crocifisso invoca la speranza consolante della Risurrezione”.