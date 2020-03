Albenga. Il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti si è recato al cimitero di Leca d’Albenga per una preghiera unanime di suffragio e benedizione delle persone scomparse in questo momento di emergenza legata al Coronavirus.

Insieme al presule, è voluto essere presente anche il sindaco della Città delle Torri Riccardo Tomatis: “Mi sono sentito di dover venire a fare un saluto a nome di tutta la città alle vittime di questa tragedia che stiamo vivendo e che purtroppo hanno perso la vita in circostanze che la storia ricorderà per sempre, ma che non hanno potuto avere il saluto dei loro cari”.

Foto 3 di 3





“La mia presenza vuole essere il segnale della vicinanza dell’intera città alla tragedia che stanno vivendo le famiglie delle persone scomparse”, ha concluso il primo cittadino.