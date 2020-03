Coronavirus, il sindaco di Finale Ligure: “Chi può aderisca all’iniziativa Spesa Sospesa”

Finale Ligure. Il sindaco Ugo Frascherelli invita tutti i concittadini ad aderire all’iniziativa Spesa Sospesa già presente in molte Regioni italiane e, per chi lo volesse, a contribuire con donazioni in denaro bonificando direttamente su il conto corrente del Comune specificando nella causale Donazione covid 19.

L’invito recita:

“Caro Concittadino, in questo momento particolarmente difficile per l’intero Paese mi permetto di rivolgermi a Te come sindaco della nostra meravigliosa città. Il tuo impegno nell’osservanza delle restrizioni inflitte alla popolazione per il contenimento della diffusione del virus presso la nostra comunità è stato lodevole e prezioso e confidiamo di poter fare ritorno quanto prima alle nostre ordinarie abitudini, anche per arginare le conseguenze economiche della crisi sanitaria che stiamo attraversando.

In molte zone d’Italia è stata avviata l’iniziativa Spesa Sospesa, che permette a chi è più fortunato di poter donare uno o più prodotti alimentari ai nostri concittadini che in questo particolare momento affrontano difficoltà economiche inaspettate.

Numerosi esercenti hanno risposto all’invito dell’amministrazione di predisporre un angolo del loro locale commerciale da adibire a tale lodevole iniziativa. La distribuzione degli aiuti alimentari raccolti in favore di quella parte di popolazione che ne ha necessità avverrà per il tramite della Consulta del Volontariato, che anche in questa occasione dimostra di essere una risorsa insostituibile per il territorio finalese.

Se è nelle tue possibilità, Ti invito, pertanto, a voler acquistare generi alimentari non deperibili ovvero beni destinati all’igiene della persona e della casa presso gli esercizi dove fai la spesa, consegnandoli agli esercenti per la raccolta. Ti segnalo inoltre che chiunque voglia fare donazioni in denaro potrà effettuare un bonifico alle coordinate bancarie IT15V0306949410100000300001 intestato al COMUNE DI FINALE LIGURE, indicando la causale DONAZIONE ALIMENTARE COVID 19, laddove tu voglia indirizzare il suo contributo all’iniziativa della colletta alimentare, ovvero genericamente la causale EMERGENZA COVID 19 laddove tu preferisca offrire il suo contributo per affrontare altre esigenze che dall’emergenza sono scaturite (acquisto farmaci, sostegno finanziario ai bisognosi etc)”.