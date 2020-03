Coronavirus, il sindaco di Cisano sul Neva: “Contattato telefonicamente ogni cittadino con il sistema Alert Sistem”

Cisano sul Neva. Il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero, nel pomeriggio di ieri ha contatto telefonicamente ogni cittadino tramite il sistema “Alert system”, ricordando l’importanza di “Restare a casa” e di uscire solo “per inderogabili” motivi di lavoro, per fare la spesa e acquistare farmaci, rispettando le disposizioni contenute nell’ultimo decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sistema “Alert System” consente all’amministrazione comunale di raggiungere i cittadini con chiamate vocali, sms, fax, app per smartphone e tutelarli in caso di emergenze (piogge, frane o incendi) o informarli su eventuali disservizi, in modo da comunicare con i concittadini in modo capillare.

Il sindaco Niero ha inoltre raccomandato ai concittadini di programmare la spesa per più giorni, vicino a casa, rimanendo sul proprio territorio comunale. Ha ricordato di proteggere naso e bocca con una mascherina e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, lavarsi accuratamente le mani.

“Rispettare queste regole e rimanere a casa è anche un preciso dovere morale a salvaguardia del bene di tutti – ha sottolineato il primo cittadino di Cisano sul Neva – Il virus si nutre dell’uomo, se non lo trova, muore. Restate a casa, solo così possiamo sconfiggerlo”.

“Ringrazio tutti i cittadini che stanno affrontando con serietà e responsabilità questo momento di forte emergenza sanitaria che sta condizionando fortemente la vita di tutti noi, mettendo in gravissima difficoltà l’intero tessuto economico. Per tornare al più presto alla normalità è necessario fermare il contagio e restare a casa è l’unico modo per poter vincere questa dura battaglia. Insieme ce la faremo” aggiunge Niero.

Poi conclude: “Ricordo inoltre che, grazie alla disponibilità delle attività commerciali del paese, è attivo il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci in modo da limitare al massimo gli spostamenti e consentire alla gente di “Restare a casa”. L’elenco dei negozi che effettuano il servizio di spesa a domicilio sono:

– Alimentari Anna Maria tel. 0182.595069,

– Alimentari Trincheri 0182.595049,

– Dalla Pagnotta al caffè (Frazione Cenesi) tel. 329.0608385,

– Farmacia Carrara tel. 0182.595013″.