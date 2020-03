Coronavirus, il sindaco di Albenga chiude i parchi pubblici: ecco la lista completa

Albenga. Il sindaco di Albenga ha ordinato questa mattina la chiusura dei parchi pubblici: “La situazione deve essere presa con estrema serietà. Ringrazio gli albenganesi per i sacrifici fatti fino ad oggi, ma chiedo loro di fare ancora di più”.

“C’è ancora troppa gente in giro, per questo invito tutti i miei concittadini a rimanere a casa e uscire solo nei casi previsti dal Dpcm – continua Riccardo Tomatis – Proprio in questa direzione va la nostra scelta di sospendere il mercato settimanale e quello dei produttori in piazza del Popolo”.

Il sindaco di Albenga, infine, ha disposto la chiusura dei seguenti parchi che rappresentano un punto di aggregazione (in questo momento da evitare): Parco Peter Pan, Parco Cotta, Parco Aurora Leca, Parco giochi Bastia, Parco Reduci di Russia di via Kennedy, Parco Piazza Petrini.