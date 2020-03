Coronavirus, il sindaco Caprioglio: “Più oneri e meno ricavi, serve provvedimento ad hoc per i Comuni”

Savona. Il punto sull’emergenza coronavirus e i suoi effetti su bilancio, lavori pubblici e cultura-turismo: è quello fatto dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che ha preso la parola in commissione consiliare per parlare delle misure e dei provvedimenti in atto, oltre che degli inevitabili effetti dettati dalla situazione.

“Per i comuni più oneri e meno ricavi a seguito del contesto emergenziale, per questo serve un provvedimento ad hoc per sostenere le dotazioni economiche degli enti locali” afferma il primo cittadino savonese: “Ringrazio i consiglieri in merito all’approvazione del bilancio preventivo, fondamentale per gli equilibri finanziari in questo momento critico per le amministrazioni comunali che devono far fronte a spese aggiuntive, mantenendo al tempo stesso i servizi per la comunità”.

“Ribadiamo quindi l’appello dell’Anci al Governo per sostenere i Comuni sugli interventi e le azioni messe in campo, a vario livello” aggiunge.

E ancora: “Abbiamo operato per far applicare al meglio le direttive governative e regionali: la polizia municipale sta svolgendo una serie di controlli a tappeto su tutto il territorio, tuttavia resta la questione dello sport all’aperto, runners che al Prolungamento sono presenti e che gli agenti non possono mandar via in quanto non ci sono assembramenti di sorta, tuttavia l’invito è quello di rimanere a casa e uscire solo per le urgenze”.

“Le autorità sanitarie hanno poi ribadito che la sanificazione delle strade non è utile al fine del contenimento del Covid-19, ma anzi sia dannosa dal punto di vista ambientale, quindi le risorse è opportuno destinarle altrove”.

E poi il capitolo lavori pubblici: “La gara di via Nizza procede regolarmente e l’iter amministrativo prosegue come previsto, quindici le offerte arrivate in tutto compresa la passeggiata. Per piazza Diaz si va avanti con il progetto esecutivo e i lavori inizieranno questa estate (a breve è prevista un call conference con i progettisti), mentre per la Torre del Brandale l’appalto è già stato assegnato alla ditta ma l’intervento è di fatto stoppato dall’emergenza in quanto servono sopralluoghi tecnici, sperando che si possa partire in primavera. Per il restyling della Sala Rossa pronto il progetto esecutivo con gara e lavori programmati per la primavera”.

“Per quanto riguarda Palazzo della Rovere si proseguirà con il progetto preliminare e si cercherà di individuare un primo lotto di lavori. Lavori in estate anche per il nuovo percorso turistico, sul quale dobbiamo vedere ancora alcuni dettagli con la Sovrintendenza. Infine, sono arrivati gli 800 mila euro per le somme urgenze relative ai lavori post alluvione, alcuni sono bloccati dall’attuale situazione, mentre aspettiamo dal Governo altri 4 mln di euro per le messe in sicurezze di strade e versanti colpiti dal maltempo del novembre scorso. A rilento anche le opere per la mareggiata del 2018, che riguardano la passeggiata e la scogliera a Zinola”.

Quanto alla cultura e agli eventi: “Sicuramente uno dei settori più in difficoltà e che saranno in difficoltà nei prossimi mesi, con manifestazioni e iniziative a rischio. Inoltre, non dimentichiamo che due dei nostri principali sponsor come Costa Crociere e Coop sono ora in difficoltà per la crisi legata al coronavirus e quindi si dovrà vedere a tempo debito quali saranno le loro disponibilità rispetto alla programmazione iniziale” conclude Caprioglio.