Coronavirus, il medico Versace: “Ci voleva una pandemia per far capire che la sanità pubblica va finanziata”

Ci voleva una pandemia da Coronavirus per far capire, a chi ci amministra, che la sanità pubblica va finanziata e non massacrata con continui tagli come avvenuto negli ultimi anni. Si scopre adesso che bisogna assumere medici, infermieri, personale sanitario specializzato, e potenziare le strutture per l’urgenza per far fronte a queste emergenze sanitarie?

Finalmente i politici hanno scomodato gli scienziati e i medici specializzati (nel caso virologi, infettivologi, epidemiologi, pneumologi) per decidere quali misure prendere per arginare e circoscrivere questa epidemia che non può essere etichettata come più di una influenza, perché non si conoscono totalmente le caratteristiche cliniche del virus.

Sono stati presi dei provvedimenti rigidi (chiusure delle scuole, blocco delle manifestazioni di qualsiasi genere, calcio a porte chiuse, provvedimenti igienico sanitari) ispirati e dettati dall’evidenza scientifica che in medicina è la fonte a cui attingere per operare correttamente, provvedimenti quasi niente contestati perché non sono stato frutto di confronto politico.

Mi chiedo allora perché in altri momenti meno drammatici per la salute della nostra nazione la programmazione sanitaria non si affida cosi massicciamente al parere dei tecnici e invece decide a tutti i livelli decisionali apportando tagli, chiudendo reparti, non sostituendo medici e personale che va in pensione, non sostituendo le apparecchiature obsolete, gravando sempre e solo sulla abnegazione del personale sanitario rimasto in servizio.

In questo momento mi chiedo, quale sarebbe stato l’apporto degli ospedali liguri venduti ai privati, in una epidemia da Coronavirus.

Francesco Versace

Medico e Capogruppo Vince Savona