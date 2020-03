Albenga. Il Comune di Albenga provvederà per tre venerdì di seguito alla sanificazione degli edifici comunali (comprese le farmacie comunali e il canile).

Inoltre, la Sat procederà alla sanificazione di tutte le strade delle zone urbanizzate di Albenga, frazioni comprese.

I prodotti utilizzati non sono nocivi per animali e ambiente e le operazioni saranno effettuate lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6 alle 12.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La pulizia strade, che viene fatta con regolarità, è particolarmente importante specie in questo momento. In collaborazione con l’ufficio ambiente e la Sat abbiamo disposto la sanificazione delle strade nelle zone urbanizzate del centro cittadino e delle frazioni. Voglio ringraziare tutti coloro che in questo momento particolarmente difficile stanno continuando a lavorare con grande senso di responsabilità operando nel rispetto delle misure indicate dal Dpcm”.