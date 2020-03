Coronavirus, il bollettino di oggi da Asl e ospedali: un altro decesso nel savonese

Regione. Il bollettino di guerra riguardante il Coronavirus prosegue con la conta dei decessi, seppur in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. In Asl 2, nel savonese è deceduto, nella prima mattinata di oggi, un uomo di 81 anni proveniente da Israele.

Asl 4 comunica il decesso di una paziente di sesso femminile alle ore 03.00 del 26 marzo anche per Covid , nata a Mezzanego nel 1933 e residente a Borzonasca in località Temossi.

La Direzione Sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova segnala 3 decessi, anche per infezione da Covid-19: di una paziente nata e residente a Genova di 92 anni, presso il Padiglione 10, ieri (25 marzo) alle 16; di un paziente nato a Piacenza e residente a Genova di 90 anni, presso il Padiglione 12, ieri (25 marzo) alle 22; di una paziente nata a Viareggio e residente a Genova di 76 anni, presso il Padiglione 12, alle 08.28.

Non va meglio all’Ospedale Galliera, che segnala ben 8 decessi: Donna, 77 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 11.25 del 25 marzo, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 77 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 14.20 del 25 marzo, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbità.

Uomo, 81 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 22.15 del 25 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 89 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 23.35 del 25 marzo, ricoverato presso Pronto Soccorso, con comorbità.

Donna, 80 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 00.45 del 26 marzo, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 82 anni, di Isola del Cantone, decesso avvenuto alle ore 6.00 del 26 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 89 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 6.30 del 26 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 58 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 8.50 del 26 marzo, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbità.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano due decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 25 marzo e le ore 14 di oggi, 26 marzo), si tratta di: un uomo di anni 80, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 26.03.2020; un uomo di anni 80, ricoverato in Rianimazione (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Arcola (SP), deceduto il 25.03.2020.

Si segnala inoltre il decesso di un uomo di anni 84, ricoverato in Medicina (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Castelnuovo Magra (SP) e deceduto la mattina del 25.03.2020, non compreso nella nota decessi del 25 marzo 2020. In data di oggi, giovedì 26 marzo 2020, è pervenuto il risultato positivo del tampone effettuato su un uomo di anni 74, deceduto il 24.03.2020 in Medicina interna (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di Vernazza (SP).

In territorio Asl 1 si segnalano invece 4 decessi. Si tratta di: una donna di 92 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; Un uomo di 77 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 25 marzo all’Ospedale di Sanremo; Una donna di 71 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 25 marzo all’Ospedale di Sanremo; Una donna di 81 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 25 marzo all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.