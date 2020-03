Coronavirus, gli operai del comparto ceramico: “Non siamo cavie”

“Siamo un gruppo di operai del comparto ceramico liguri in contatto con altre Regioni. Operai spaventati che devono comunque recarsi nelle Ceramiche liguri, lombarde, emiliane, venete, toscane… Scene di isteria da paura di contagio sono all’ordine del giorno. Basterà una mascherina (gratuita) per non infettarsi e non contagiare l’intera famiglia?”.

E’ la segnalazione che arriva a IVG da un gruppo di operai, corredata dall’hashtag #noidobbiamouscire.

“Le aziende già si attengono alle linee guida… da sempre – scrivono – Questo ‘Slogan’ non è di una singola persona ma di una intera categoria, che per gli interessi di pochi deve esporsi pericolosamente”.