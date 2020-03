Coronavirus, Finale Free Music a disposizione dei bisognosi: “Consegne gratuite a chi non può uscire di casa”

Finale Ligure. Il sodalizio di “Finale Free Music” ha deciso di attivarsi in favore degli anziani e delle persone bisognose del territorio che, a causa dell’emergenza coronavirus, si trovano nell’impossibilità di uscire per fare la spesa.

In una lettera inviata al sindaco di Finale, Ugo Frascherelli, e al presidente della consulta del volontariato, Emenuele Gerardi, i membri del gruppo Tonino Scafuro, Lorenzo Vicino, Italo Mazzucco, Massimo Crippa e Antonio Bonomo si rendono disponibili ad effettuare consegne a domicilio entro poche ore dalla richiesta: “E’ nostra intenzione mettere a disposizione, come centro logistico, il Bar Italo’s Village di via De Raymondi a Finale, che come sempre si è reso disponibile”.

L’attività è “totalmente gratuita in quanto in sintonia con il progetto sociale sperimentale avviato”.