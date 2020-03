Coronavirus, appello ai donatori di sangue: “Telefonate prima di venire a donare”

Provincia. Emergenza Coronavirus, ma non solo. A livello nazionale e locale, infatti, non cala il fabbisogno di sangue.

L’appello, oltre che dall’Avis, arriva anche dal centro trasfusionale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: “Non c’è un’emergenza vera e propria, ma il sangue manca – spiega il dirigente medico Alberto Garrone -. Per evitare assembramenti in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, inoltre, stiamo effettuando delle prenotazioni”.

Per non creare resse nei centri di raccolta, quindi, è possibile telefonare e prendere un appuntamento.

Anche per la ASL2 sono stati attivati tutti protocolli previsti per il contenimento del contagio da Coronavirus previsti a livello nazionale per tutti i Centri Trasfusionali al fine di tutelare i donatori e consentire il proseguimento di questa importantissima attività legata alla cultura della solidarietà e del “Dono”. Il Ministero della Salute ha inoltre stabilito che la donazione di sangue ed emocomponenti è considerata inclusa tra le “situazioni di necessità” e di conseguenza sono consentiti gli spostamenti dei donatori che si recano presso i centri di raccolta che provvederanno a rilasciare apposita certificazione.

