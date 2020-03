Coronavirus, ecco “Tutti a casa in 500”: gioco per grandi e piccini lanciato dal Fiat 500 Club Italia 

Garlenda. “Restate a casa” il messaggio lanciato dal Governo e veicolato da enti locali e forze dell’ordine e il Fiat 500 Club Italia di Garlenda ha deciso di lanciare una simpatica iniziativa per rendere meno noioso il lungo tempo passato tra le mura domestiche.

“L’isolamento di questi giorni è difficile, – hanno spiegato dal Club con sede a Garlenda, – specialmente per un popolo abituato a cogliere ogni occasione per stare in compagnia e godere della vicinanza dell’altro. Lo spirito va tenuto alto e iniziative commoventi ed estremamente divertenti stanno nascendo spontaneamente in rete e nei quartieri, dove le persone cantano e ballano sui propri terrazzi per portare gioia al vicinato, condividendo video, battute ed incoraggiamenti”.

“La 500 storica vuole fare la sua parte: l’auto che rappresenta la rinascita del popolo italiano sta assumendo un ruolo chiave fra gli appassionati. Il Fiat 500 Club Italia ha deciso di raggiungere le case degli Italiani con un gioco che permetta a tutti, grandi e piccini, di partecipare condividendo racconti, disegni e fotografie che vedano al 500 protagonista”.

“Tutti a Casa in 500” è il titolo dell’iniziativa (pubblicata sulla home page del sito www.500clubitalia.it) che sta riscuotendo molto successo, tanto da invogliare il Club ad estendere il gioco a tutti gli Italiani e non solo ai propri soci.

“In attesa di tornare a gustare il vento tra i capelli a bordo delle nostre amate cinquine, cerchiamo di fare la nostra parte tenendo alto il morale, creando un’occasione per passare del tempo in allegria, anche se distanti e con le auto ferme in garage”, ha spiegato il presidente fondatore Domenico Romano.

Grazie ad internet e ai social le persone sono naturalmente invogliate a condividere i propri pensieri e le proprie emozioni. Sono centinaia le immagini delle 500 su Facebook ed Instagram che i soci del Fiat 500 Club Italia portano con il tag #IoRestoInGarage e #AndraTuttoBene.

“Approfittando dello stop forzato, gli utenti cinquecentisti stanno mettendo a punto l’auto, la stanno lucidando e curando in vista della grande emozionante prima uscita post-quarantena. Per supportare chi non riesce a stare fermo, il Club pubblicherà sul sito e su Facebook una rubrica dedicata ai lavoretti da fare in questi giorni alla propria compagna su quattro ruote”, hanno concluso dal Club.