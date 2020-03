Coronavirus e protezione per occhi fai da te, iniziativa di Christian Guglielmi: “Chi ne ha bisogno mi contatti”

Loano. Emergenza Coronavirus ma anche tanta solidarietà in provincia di Savona dove, nei giorni scorsi, sono state numerose le iniziative di imprenditori e semplici cittadini per realizzare mascherine per bocca e naso fai da te e consegnarle a chi ne ha bisogno.

Mancano, però, anche mascherine per proteggere gli occhi e qui entra in gioco l’iniziativa del loanese Christian Guglielmi, che gestisce, proprio a Loano, una piccola veleria che si occupa anche di riparazione windsurf.

Utilizzando materiali tecnici in suo possesso, è riuscito a realizzare alcuni modelli di occhiali protettivi e ora ha deciso di lanciare un appello a chi ne dovesse avere bisogno.

“Io ne ho realizzati e distribuiti alcuni e sembrano efficaci, – ha spiegato. – Se qualcuno fosse in emergenza, anche e soprattutto a livello di pubbliche assistenze e ospedali, sono disponibile a realizzarli e consegnarli. Il materiale rimasto è poco, ma in caso di necessità sono pronto a rifornirmi per produrne altri”.