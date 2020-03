Coronavirus: è morto Paolo Micai, giornalista e operatore tv

Genova. E’ morto Paolo Micai, giornalista e teleoperatore genovese, stroncato dal Coronavirus. Sessantanni compiuti a dicembre, era stato ricoverato una settimana fa all’ospedale San Martino di Genova.

Stimato e apprezzato da tutti i colleghi, nell’ultimo mese aveva raccontato in prima linea il dramma del Covid-19 accompagnando con le sue immagini i racconti dei giornalisti dalle città e dai paesi più colpiti dalla pandemia.

Micai aveva iniziato a 17 anni a Telegenova come apprendista. Nel 1979 aveva lavorato per Tivuesse. Nel 1985 era passato a Mediaset per la quale aveva realizzato reportage e documentari da tutto il mondo. Aveva seguito anche il Giro d’Italia per tre anni.

Un messaggio di cordoglio è stato espresso dal presidente della Regione Giovanni Toti: “E’ con un grandissimo dolore che esprimo il cordoglio mio e di tutta la giunta regionale per la scomparsa di Paolo Micai. Paolo era uno stimato professionista, un regista televisivo validissimo che ha lavorato per Mediaset e per tantissime altre aziende televisive. Oggi la televisione e l’informazione perdono uno dei suoi migliori professionisti. Un pensiero commosso va alla famiglia in questo momento di dolore”.

L’assessore regionale alla cultura e alla comunicazione Ilaria Cavo: “Non era una questione di tecnica ma di grande sensibilità: con la cura per ogni dettaglio, l’attenzione curiosa e garbata per chiunque e qualunque immagine avesse di fronte, un vero artista della ripresa tv e un grande professionista che oggi piangiamo. Dal crollo della torre Piloti a quello di Ponte Morandi Paolo ha sempre saputo cogliere e rendere l’immagine migliore, più vera. Dei timelapse è stato un maestro, impegnatissimo di recente nel racconto della ricostruzione del Ponte di Genova con il progetto #AvantiGenova. Ci credeva, amava la sua città , la sua regione. Aveva anche ricevuto dei premi per come era riuscito a raccontarla. In quest’ultimo periodo raccontava l’attualità del coronavirus, ma anche, nel minimo dettaglio, la ricostruzione del nuovo ponte, con una grande voglia di guardare avanti, con quel piglio deciso ma gentile che in passato, lavorando insieme, ho potuto toccare con mano. Univa velocità e precisione, rapidità e profondità, ritmo e garbo. Da grande professionista ha saputo reinventarsi spesso, adeguarsi a tempi e tecnologie. Insegnava anche agli aspiranti videomaker. La speranza, oggi, nell’esprimere vicinanza alla sua famiglia è che insieme alla sua tecnica siano passati proprio ai giovani, ai professionisti del domani i suoi valori, il suo punto di vista ‘profondo’ delle realtà da raccontare”.

Alla famiglia di Paolo va il cordoglio da parte di tutta la redazione di IVG.it.

(foto di Fabio Bussalino)