Coronavirus e mascherine per autisti, monta la rabbia dell’Rsu di Tpl: “Inadeguate. Salute a rischio”

Provincia. “Venuti a conoscenza dell’arrivo del ‘Fazzoletto Mascherina’ monouso il Comitato Sicurezza vuole esprimere il proprio disappunto in quanto non si tratta di una mascherina e, come specificato nell’informativa allegata, non si tratta di un dpi”.

È la protesta dell’Rsu di Tpl Linea in relazione alla fornitura di mascherine di protezione per gli autisti, considerate “inadeguate” e “inutili” ai fini della sicurezza.

“Riteniamo grave, – hanno proseguito dall’Rsu, – che il medico aziendale e l’RSPP sottovalutando la grave situazione che quotidianamente i conducenti devono affrontare venendo a contatto con possibili contagi, non abbiano espresso il loro disappunto. Se al contrario tale dispositivo sia ritenuto efficiente chiediamo che il medico aziendale lo certifichi per iscritto”.

“Detto questo, informeremo immediatamente i colleghi dell’inutilità del prodotto e restiamo in attesa di un riscontro urgente da parte dell’azienda”, hanno concluso.