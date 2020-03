Finale Ligure. Prima la forza del mare e le pesanti conseguente della mareggiata che ha danneggiato gravemente il borgo marinaro, ora l’isolamento imposto dall’emergenza coronavirus… Per Varigotti mesi a dir poco difficili, tra paure e preoccupazioni per il futuro, in particolare per le conseguenze sul turismo. Ma resta la speranza e l’ottimismo, nonostante tutto.

Ecco un messaggio inoltrato alla nostra redazione, che riassume sensazioni, emozioni e sentimenti di altre località liguri e savonesi così duramente colpite dalla situazione attuale: “Il coronavirus ha dilatato il tempo e ci permette di godere maggiormente la straordinaria bellezza che ci circonda. Le giornate scorrono con piacevole lentezza… Si preparano i mezzi per quando si potrà tornare a pedalare, aspettiamo il tramonto leggendo, giocando con le ombre e ci divertiamo anche se abbiamo i capelli bianchi…”.

“Nonostante l’incertezza cerchiamo di essere positivi e non fare imprudenza. Certo da genitori e nonni, ci mancano abbracci e coccole ma aspettiamo fiduciosi di tornare alla normalità: intanto sventola la bandiera tricolore!!!”.

“Siamo certi che non dimenticheremo i valori ritrovati e i ritmi più umani di questi giorni. Vorremmo poter essere d’aiuto ma sappiamo che l’unica cosa da fare è rispettare le regole”.