Coronavirus e imprese, Cna Liguria lancia la campagna social “Ricominciare, insieme”

Liguria. “In questa drammatica situazione le paure e i sacrifici sono superate solo da grandi esempi di solidarietà, ingegno e disponibilità. Abbiamo l’onore di rappresentare aziende che si mostrano disponibili a fare la propria parte: dai produttori di mascherine adatte all’emergenza sanitaria, ad albergatori che hanno dato consenso all’utilizzo delle proprie strutture a fini sanitari, ad aziende che in pochissimo tempo si sono riconvertite nel realizzare prodotti indispensabili per l’emergenza sanitaria, a chi ha offerto il suo servizio di trasporto gratuitamente sapendo di consegnare indispensabile materiale sanitario, sino a chi si è reso protagonista di gesti simbolici come il donare pizze e gelati ai medici ed infermieri impegnati in prima linea in ospedale”.

A dichiararlo il presidente Cna Liguria Massimo Giacchetta, che prosegue: “Da chi continua a lavorare tra enormi difficoltà e preoccupazioni, come i nostri autotrasportatori, a chi con enorme paura per il futuro è rimasto a casa, sino ai titolari che restano da soli nelle loro attività per tutelare la salute dei dipendenti. Sono giorni durissimi ma è proprio nelle difficoltà che stiamo trovando esempi straordinari di solidarietà”.

“Le serrande abbassate oggi ci fanno capire come sarebbero i nostri centri abitati se le attività si fermassero – aggiunge Giacchetta – Ora più che mai i costi dei servizi pubblici essenziali sono diventati improponibili e le imprese non possono trovarsi di fronte al bivio se pagare le tasse o assumere nuovo personale nel momento in cui l’emergenza sarà cessata”.

“Dobbiamo approfittare dello stop forzato per mettere le basi di rapporti nuovi, di gestioni nuove dove la politica e amministrazione pubblica incontrino l’economia vera, residente e resistente, dove gli accordi e le nuove regole vengano dettate dai numeri degli imprenditori piuttosto che generati da solo denaro come rapporto di forza” riprende il presidente di Cna Liguria.

“Anche per questo abbiamo lanciato una campagna social “Ricominciare, Insieme”, condivisa anche con Cna Emilia Romagna, che vuole sottolineare la necessità di valorizzare tramite le nostre scelte quotidiane il valore delle imprese locali, dall’artigianato al commercio sino alla produzione“.

“Con la speranza di uscire presto da questo terribile incubo. Cna c’è ed è al fianco di tutti i suoi associati, per supportarli in questo momento delicato e difficile. Tutti noi di Cna vogliamo valorizzare e rilanciare la disponibilità e la tempra dei nostri artigiani e imprenditori, facendone un appello ai coraggiosi, ai volenterosi, perché abbiamo l’onore di rappresentare donne e uomini liberi e forti” conclude Massimo Giacchetta.