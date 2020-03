Coronavirus e assalto ai supermercati, rabbia Cgil: “Inaccettabile. I cittadini siano responsabili”

Regione. “Da ieri sera un nuovo assalto ai supermercati. Una psicosi fuori controllo che sta mettendo in estrema difficoltà e pericolo tutta la comunità, nonché tutti i lavoratori che ogni giorno garantiscono questo servizio a tutta la cittadinanza”.

Parola della Filcams Cgil di Genova che “pretende il rispetto delle direttive emanate dal Governo. Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori con contatti con la clientela (commercio alimentare e non, mense, bar, ristoranti ecc), nonchè i cittadini genovesi responsabili, a segnalare e a contattarci immediatamente, anche attraverso la nostra pagina Facebook Filcams Cgil Genova e Liguria, se non vedranno rispettate le norme di sicurezza dovute. Siamo pronti a segnalare anche alle forze dell’ordine le irregolarità riscontrate se le aziende non garantiranno quanto stabilito dal Decreto”.

“Parallelamente al monitoraggio capillare della situazione stiamo agendo con le associazioni datoriali e le aziende affinché garantiscano il rispetto delle norme per superare insieme il periodo di criticità che tutti stiamo affrontando.

Pretendiamo che in questi luoghi si pratichino misure di contingentamento degli ingressi per garantire la dovuta distanza di un metro tra le persone nel rispetto delle ordinanze vigenti, così come l’incremento della sanificazione, l’adeguata areazione dei locali, la presenza sui luoghi di lavoro dei dispencer con gel sanificante e la garanzia che tutte le norme emanate in queste ore dal Governo siano rispettate”.

“In questa fase di emergenza, nel tentativo di arginare il contagio da CoviD19, è necessario che tutti collaborino. Senso civico, ragionevolezza e buon senso devono essere la nostra bussola.

Le attività commerciali sono luogo di frequentazione di tutta la cittadinanza, oltre che posto di lavoro per tutti gli addetti del settore. Era programmata per domani un’azione di volantinaggio di alcuni lavoratori e lavoratrici del commercio, soprattutto della Grande Distribuzione, Ipermercati e H24, lungo via XX Settembre proprio per sensibilizzare clientela e istituzioni, sulla loro condizione”.

“A fronte delle nuove disposizioni governative la Filcams Cgil di Genova ha deciso di sospendere tale iniziativa a tutela della sicurezza di tutti. Nonostante questa scelta, dettata solo ed esclusivamente da ovvie ragioni di buon senso, riteniamo di fondamentale importanza mettere all’attenzione di tutti la necessità collettiva di tutelare e tutelarsi in luoghi a rischio sovraffollamento. Ora basta. Anche le istituzioni intervengano a garanzia della salute pubblica”, hanno concluso.