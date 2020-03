Coronavirus, due ingauni offrono pizza e farinata al personale dell’ospedale di Albenga

Albenga. Momento difficile per tutti, ma anche a soprattutto per medici e infermieri. E per offrirgli un attimo di relax e conforto, due ingauni hanno deciso di donare pizze, farinata e bibite al personale dell’ospedale di Albenga.

L’iniziativa porta la firma di Daniel Porcello, albenganese ma residente in Svizzera da molti anni, e di Gabriele Arena, titolare del “33 Pizza e Birra” di via Medaglie d’Oro, in centro storico.

“Vorremmo che questa iniziativa avesse un seguito, – hanno spiegato. – Si tratta di un pensiero per chi in questi momenti di alto stress mondiale si sta occupando delle nostre vite e quelle dei nostri cari”.

“Ieri abbiamo deciso di consegnare pizza, farinata e bibite agli operatori sanitari dell’ospedale di Albenga, che sicuramente avranno apprezzato il gesto, ritagliandosi così un momento di relax in questo difficile e terribile momento”.