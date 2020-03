Coronavirus, Dotta (FI): “Estendere lo sportello di supporto psicologico a genitori in tutta la Liguria”

Liguria. “Estendere a tutte le Asl liguri, durante l’emergenza Coronavirus, il servizio di supporto psicologico alle donne in gravidanza e ai genitori“. E’ quanto chiede Azzurro Donna Liguria, il movimento femminile di Forza Italia, con la coordinatrice regionale Alice Dotta.

“Lo sportello telefonico – dichiara Dotta – è stato attivato nei giorni scorsi dall’Asl3 genovese e dall’Asl4 chiavarese, e può rappresentare in questo periodo di incertezza, in cui le preoccupazioni si moltiplicano, un importante strumento di aiuto ai genitori e alle future mamme e alle neo mamme”.

“L’emergenza Covid-19 e le conseguenti misure restrittive adottate dal governo portano con sé un carico di tensione emotiva personale che nelle donne in gravidanza o in quelle appena diventate mamme assume un peso non irrilevante. Per questo Azzurro Donna auspica che il servizio fornito dalla Asl3 e dalla Asl4 possa quanto prima essere presente anche nelle altre ASL liguri” commenta Dotta.

La richiesta di Azzurro Donna è condivisa anche dal coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, e dal capogruppo in Regione Claudio Muzio: “Il sistema sociosanitario ligure – affermano – sta mettendo in campo ogni sforzo e ogni strumento utile per far fronte all’emergenza”.

“L’aspetto del contenimento dello stress psicologico a cui sono esposti i cittadini non è di residuale importanza. Fornire alle donne in gravidanza strumenti efficaci per vivere quanto più serenamente possibile questo periodo è dunque un’azione utile e necessaria, anche per contenere e prevenire l’insorgenza di disturbo da stress post traumatico successivo alla fase acuta di emergenza” conclude Muzio.