Coronavirus, Dipartimento e Sindacato di polizia locale: “Tamponi per tutti gli operatori liguri”

Regione. “Tamponi per tutti gli operatori della Liguria”: lo chiedono il Dipartimento Autonomie Locali e Polizia Locali e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale. La richiesta è stata formalizzata in una lettera, inviata a Regione Liguria e indirizzata espressamente al vicepresidente di Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale.

“Come da lei dichiarato, si legge nella missiva, – il controllo della popolazione attraverso i tamponi è necessario per garantire la sicurezza di tutti. Giustamente i controlli sono iniziati con delle priorità, Medici e Infermieri che quotidianamente sono in prima linea a lottare contro questa pandemia, e proseguiranno a tappeto su tutta la popolazione”.

“Per questo motivo crediamo doveroso attenzionarla sul ruolo della Polizia Locale che ci pregiamo di rappresentare e sulla necessità per gli Operatori di sentire vicine le istituzioni. Sappiamo perfettamente che lei e tutta la l’Amministrazione Regionale conosce e apprezza il lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Locale ed è per questo che, in questo momento, è importante un suo riscontro che confermi questa vicinanza”.

“Il controllo attraverso i tamponi non rende immuni gli Operatori ma aumenterebbe quella sensazione di sicurezza che è fondamentale per poter lavorare con maggiore serenità. La ringraziamo anticipatamente per il riscontro che vorrà dare agli Operatori della Polizia Locale”.