Coronavirus, dimessa la nonnina “Highlander” di 102 anni: la sua storia fa il giro del mondo

Liguria. Ha fatto il giro del mondo la storia di Italica Grondona: la nonnina di 102 anni che ha sconfitto il coronavirus e che è stata dimessa dall’ospedale San Martino di Genova

“La chiamano la Highlander – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha pubblicato la foto della donna sul suo profilo Facebook – Per noi è semplicemente una grande ligure: forte, tenace, resistente… e non a caso spegne le candeline sulla torta Panarello”.

“Ho voluto sentirla personalmente al telefono perché è già diventata un simbolo di speranza per tutti noi – ha aggiunto il governatore in un post su facebook – e anche un esempio di come tutti vengono curati, a prescindere dall’età. Non ci sono distinzioni. Mi ha ringraziato dicendomi che è stata curata bene e le sue parole sono sicuramente la cosa migliore della giornata che mi hanno dato una forza incredibile”.

“La vita di ognuno di noi è preziosa, compresa quella dei nostri nonni per cui stiamo combattendo ogni giorno, non senza difficoltà” conclude.