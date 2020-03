Coronavirus, decesso in hotel: esposto contro pompe funebri che avrebbero rifiutato trasporto

Laigueglia. Muore in hotel e risulta in seguito positiva al test per il Coronavirus. E per questo motivo alcune agenzie di pompe funebri si sarebbero rifiutate di trasportarne il corpo. Sarebbe accaduto a Laigueglia, nell’hotel Garden in quarantena per l’allarme contagio.

La donna, deceduta per arresto cardiaco, era risultata positiva al test per il Covid-19. E la squadra mobile ha ricevuto un esposto proprio a seguito del presunto rifiuto di alcune agenzie di onoranze funebri di trasportare la salma dell’anziana.

Ecco che allora sono state avviate le indagini volte all’identificazione dei responsabili delle agenzie che hanno negato la disponibilità ad intervenire, al fine di verificare, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, l’eventuale rilevanza penale delle condotte in argomento.