Coronavirus, decessi in Liguria salgono a 19: 326 casi positivi e 1.289 persone in sorveglianza attiva

Regione. Sono saliti a 19 i decessi in Liguria legati al Covid-19. Lo ha comunicato la Regione, che ha anche fornito tutti gli altri dati relativi all’emergenza Coronavirus sul territorio ligure.

Sono 326 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 65 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 170 mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.289 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Dei casi totali di positività: sono 170 ospedalizzati, di cui 54 in Terapia intensiva (+ 65 rispetto a ieri, + 16 in Terapia intensiva) suddivisi tra Asl1, 18 (di cui 2 in Terapia intensiva); Asl2, 36 (di cui 8 in Terapia intensiva); San Martino, 51 (di cui 24 in Terapia intensiva); Evangelico, 18 (di cui 8 in Terapia intensiva); Galliera: 21 (di cui 5 in Terapia intensiva); Asl 4, 1; Asl 5, 25 (di cui 7 in terapia intensiva); al domicilio, 156.

Sorveglianza attiva: totale 1.289 persone in Liguria (+165 rispetto a ieri). Di cui: Asl 1 – 175; Asl 2 – 343; Asl 3 – 184; Asl 4 – 238; Asl 5 – 349.

Il professor Bassetti, inoltre, ha segnalato che “presso il reparto di Malattie Infettive del San Martino, il più giovane paziente ricoverato ha 38 anni, il più anziano 91“.

E la Direzione Sanitaria del San Martino segnala che “è in corso la trasformazione del Padiglione 10 (2° piano – Cure Intermedie) in un reparto ‘buffer’, destinato a ospitare i casi di Covid-19 positivi, con bassa sintomatologia, in attesa di trasferimento verso altre strutture del territorio”.