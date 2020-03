Coronavirus, deceduti altri tre pazienti savonesi

Liguria. Sono tre i pazienti affetti da coronavirus deceduti nelle ultime 24 ore negli ospedali del nostro territorio. Lo rende noto, nel consueto bollettino giornaliero, l’Asl2 savonese.

In particolare, nel presidio di ponente (ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga) sono deceduti un uomo di 90 anni ed una donna di 97 anni. Nel presidio di levante (ospedale San Paolo di Savona) è invece deceduta una donna di 78 anni. Tutti e tre erano originari della provincia di Savona.

Purtroppo prosegue in tutte le Aziende Sanitarie in cui è suddivisa la Liguria la conta dei morti.

La direzione sanitaria del San Martino di Genova segnala sette decessi, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di: un paziente di 89 anni nato a Campoligure e residente a Genova, deceduto ieri alle 17.40 presso il padiglione 12; una paziente di 83 anni nata a Tortona ma residente a Genova deceduta ieri alle 18.30 resso il padiglione 10; un paziente di 70 anni nato a Lecco ma residente a Recco deceduto ieri alle 19.45 presso la rianimazione del terzo piano del monoblocco; un paziente di 81 anni nato a Lecce ma residente a Genova deceduto ieri alle 22.05 presso il padiglione 12; una paziente di 60 anni nata e residente a Genova deceduta ieri alle 23.25 presso il padiglione 12; un paziente di 74 anni nato a Enna ma residente a Genova deceduto all’una di stanotte presso la rianimazione del terzo piano del monoblocco; un paziente di 60 anni nato e residente a Genova deceduto alle 9.40 di oggi presso la rianimazione del terzo piano del monoblocco.

Nel corso del pomeriggio la direzione sanitaria del San Martino ha segnalato altri due decessi, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di un paziente di 79 anni nato a Ferrara e residente a Castiglione d’Adda deceduto presso la rianimazione al terzo piano del monoblocco alle 11.30; un uomo di 92 anni nato a Fiume ma residente a Genova deceduto presso il padiglione 12 alle 15.45 di oggi.

Sempre sul genovese, la direzione sanitaria del Galliera segnala sei decessi. Si tratta di: un uomo di 84 anni, genovese, deceduto alle 12.40 del 23 marzo presso il pronto soccorso, con comorbità; un uomo di 79 anni, genovese, deceduto alle 12.45 del 23 marzo presso il reparto di malattie infettive, con comorbità; una donna di 53 anni, genovese, deceduta alle 15.10 del 23 marzo, presso il pronto soccorso, con comorbità; un uomo di 54 anni, genovese deceduto alle 15.25 del 23 marzo presso la rianimazione, con comorbità; una donna di 75 anni, genovese, deceduta alle 20.48 del 23 marzo presso il pronto soccorso, con comorbità; un uomo di 79 anni, genovese, deceduto alle 8.54 del 24 marzo presso il pronto soccorso, con comorbità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Presso l’Asl1 si segnalano dieci pazienti deceduti, positivi al Covid-19. Si tratta di: un uomo di 89 anni della provincia di Imperia, deceduto questa mattina all’ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; un uomo di 85 anni della provincia di Imperia, deceduto questa mattina all’ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; un uomo di 86 anni residente in Lombardia, deceduto ieri all’ospedale di Sanremo; un uomo di 81 anni della provincia di Imperia, deceduto ieri all’ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; un uomo di 79 anni della provincia di Imperia, deceduto ieri all’ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; una donna di 85 anni della provincia di Imperia, deceduta ieri all’ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; una donna di 83 anni della provincia di Imperia, deceduta ieri all’ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; una donna di 92 anni della provincia di Imperia, deceduta ieri all’ospedale di Imperia; con patologie associate pregresse; un uomo di 95 anni della provincia di Imperia, deceduto ieri all’ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; una donna di 89 anni della provincia di Imperia, deceduta il 22 marzo all’ospedale di Imperia; con patologie associate pregresse.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano tre decessi di pazienti Covid-19 positivi (avvenuti tra le e 14 del 23 marzo e le 14 del 24 marzo). Si tratta di: un uomo di 87 anni ricoverato in pneumologia all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di La Spezia e deceduto il 23 marzo; un uomo di 83 anni ricoverato in malattie infettive all’ospedale Sant’Andrea, residente nel comune di Vezzano Ligure (SP) e deceduto il 23 marzo; un uomo di 80 anni ricoverato in malattie infettive all’ospedale Sant’Andrea, residente nel comune di La Spezia e deceduto il 24 marzo.