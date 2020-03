Coronavirus, dal Civ “Carcare da vivere” mille euro al San Paolo

Carcare. Commercianti carcaresi solidali e in campo per sostenere i pazienti del reparto di Area Gialla – Medicina 2 del San Paolo di Savona, diretto dal dottor Nello Parodi e attualmente trasformato in una terapia sub intensiva.

Proprio le infermiere hanno lanciato un appello con una richiesta fondi sulla piattaforma Gofundme al fine di poter acquistare monitor per la rilevazione di parametri vitali, saturimetri, mascherine per proteggere il personale e i degenti.

Ecco quindi che, nonostante le difficoltà in cui versa ora anche il settore del commercio, il Civ “Carcare da vivere” ha devoluto mille euro alla causa “Aiutaci a curare chi ti sta a cuore” della lotta al coronavirus, sottoscritta dalle infermiere Barbara Zanella e Sara Cervetto.