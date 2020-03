Coronavirus, da un’associazione finalese nasce il sostegno telefonico gratuito per i malati oncologici

Finale Ligure. L’associazione “Il canto della terra”, con il distretto sociale n.5 finalese, ha realizzato un’iniziativa che offre un supporto ai malati oncologici e ai loro familiari.

In particolare, il distretto sociale di Finale Ligure, nell’ambito dello “sportello di sostegno”, mette a disposizione all’interno del territorio – da Noli a Borghetto Santo Spirito ed entroterra – i propri psicologi per un sostegno telefonico immediato e gratuito per tutti i malati oncologici e familiari in difficoltà.

Per ottenere questo aiuto è possibile contattate la dottoressa Manuela Iona, psicologa e psicoterapeuta al numero 335 5900953, o la dottoressa Martina Gallione, psicologa e psicoterapeuta al numero 340 1006032.