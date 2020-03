Coronavirus, Costa sospende le crociere sino al 30 aprile

Liguria. “A causa del protrarsi della situazione di emergenza legata pandemia globale di Covid-19 e con l’ulteriore introduzione di misure di contenimento quali chiusura porti e restrizioni alla circolazione delle persone che non consentono di fatto di operare, Costa Crociere ha deciso di estendere la sospensione volontaria delle sue crociere sino al 30 aprile 2020”. Lo rende noto la compagnia di navigazione in una nota.

Come già comunicato in precedenza, le crociere attualmente in corso stanno terminando il loro attuale itinerario solo per consentire agli ospiti di sbarcare e tornare a casa.

Costa Crociere sta provvedendo a “informare gli agenti di viaggio e i clienti interessati dai cambiamenti, che riceveranno un voucher equivalente a quanto incassato dalla Compagnia, quale forma di maggiore garanzia per i viaggiatori”.