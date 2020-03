Coronavirus, Costa Crociere cuore d’oro: donate 40 mila mascherine per gli ospedali San Paolo e San Martino

Genova. Alla luce della difficile situazione che sta attraversano l’intero Paese, Costa Crociere scende in prima linea nella lotta contro l’emergenza Covid-19, sostenendo il lavoro di medici e infermieri della regione che ogni giorno si impegnano nel salvaguardare la salute pubblica.

In particolare, l’azienda italiana contribuirà alla battaglia contro il coronavirus donando materiale sanitario al presidio ospedaliero di Savona e all’ospedale San Martino di Genova in accordo con la Regione Liguria. In tempi brevissimi verranno infatti consegnati alle strutture ospedaliere 40.000 mascherine, 5.000 guanti, 1.000 kit protettivi, 100 occhiali e 200 tute ad alta protezione.

“Questa donazione è un segno di gratitudine e apprezzamento da parte della compagnia verso i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario italiano, ligure in particolare, per l’eroico lavoro che stanno affrontando ormai da settimane” – ha dichiarato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere – “Ora più che mai c’è bisogno dell’aiuto di tutti per sostenere chi è in prima linea per tutelare la nostra salute”.

La compagnia sta lavorando con impegno e determinazione, sotto il coordinamento della Protezione Civile e delle autorità locali e regionali, con l’unica priorità di riportare a casa in sicurezza nel più breve tempo possibile ospiti ed equipaggi delle sue navi.

“Costa Crociere si è prodigata nei giorni scorsi per il rimpatrio di oltre 25.000 ospiti e parte dei suoi equipaggi con un grande sforzo organizzativo che sta continuando senza sosta anche in queste ore, muovendosi in un contesto internazionale estremamente complesso a causa delle restrizioni allo spostamento delle persone adottate da molti paesi e alle limitazioni nei voli aerei fortemente ridotti. Non vogliamo gravare in alcun modo sui territori dove arrivano le nostre navi, ma sostenerli in questi momenti difficili”, ha concluso Palomba.

“A nome della città di Savona non posso che esprimere apprezzamento per il concreto gesto, da parte di Costa Crociere, verso il nostro ospedale San Paolo; mi unisco nel ringraziamento verso tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto in questa drammatica situazione che si è andata a sommare a un’emergenza già in essere – afferma il sindaco di Ilaria Caprioglio -. Sono state giornate difficili, gestite con grande professionalità da parte di tutti gli Enti coinvolti che ringrazio. Posso affermare con orgoglio che Savona si è dimostrata, ancora una volta, una città capace di accogliere le persone in difficoltà”.