Coronavirus, corsa per aiutare gli ospedali savonesi: raccolti in rete più di 80 mila euro in poche ore

Provincia. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Molti savonesi, in applicazione del provvedimento governativo definito dallo stesso premier attraverso l’hashtag #IoRestoACasa, si trovano nelle loro abitazioni con la possibilità di uscire dalle loro case soltanto per esigenze che – in caso di controlli – devono essere tassativamente motivate alle autorità.

Molti savonesi, ma non tutti. A fronte di dell’emergenza sanitari in corso, infatti, ad essere messi a dura prova in queste ore sono le strutture ospedaliere e in particolare i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari. Per questo motivo, da Savona ad Albenga passando per Pietra Ligure, sono diverse le iniziative solidali nate in questi giorni per cercare di aiutare i nosocomi savonesi costretti ad un lavoro straordinario.

Sono tre, in particolare, le raccolte fondi che riguardano alcuni reparti dei tre principali ospedali savonesi: il San Paolo di Savona, il Santa Corona di Pietra Ligure e il Santa Maria di Misericordia di Albenga. Tutte e tre le iniziative sono state promosse all’interno della piattaforma online GoFundMe e in poche ore, nel complesso, hanno totalizzato oltre 80 mila euro di donazioni.

A Savona, nello specifico, è nata una raccolta fondi per sostenere economicamente la terapia intensiva dell’ospedale San Paolo. A lanciarla sulla piattaforma GoFundMe è una savonese, Anna Iuculano, abitante a Lavagnola. “Abbiamo capito che questo Coronavirus non è una comune influenza ma è una cosa più seria – scrive sulla pagina della raccolta – Aiutare il nostro servizio sanitario, ed in particolare il reparto di terapia intensiva, è una maniera efficace per dare il nostro contributo”.

“L’ospedale San Paolo di Savona conta 7 letti in rianimazione e 6 letti in terapia intensiva che sono già occupati da pazienti affetti da Covid-19; la situazione è urgente e le strutture necessitano di potenziare le loro risorse – spiega Anna – Per cominciare, abbiamo fissato inizialmente un obiettivo di 20 mila euro, il costo medio per curare un paziente con complicazioni da coronavirus (periodo di degenza di 2 settimane)”. “Ogni 20 mila euro raggiunti è un paziente in più che possiamo curare più velocemente. Potrebbe essere la nostra vicina, il nostro amico al bar o un nostro parente. I fondi – garantisce – saranno trasferiti direttamente all’ASL2 Savonese, in particolare alle strutture ospedaliere incaricate alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19 per il rafforzamento del reparto di terapia intensiva”. “Meno mascherine più solidarietà! – è lo slogan della raccolta – Dicono di noiliguri che abbiamo il ‘braccino corto’, dimostriamo invece che abbiamo #BRACCIALUNGHE”.

Nel momento in cui scriviamo (ore 16.00 del 12 marzo 2020) la raccolta ha già superato gli 33 mila euro, grazie a 893 donatori. PER DONARE FAI CLIC QUI. Tra i donatori un gruppo di ragazzi di Spotorno, sportivi, ex calciatori e “Fantallenatori”, che hanno deciso di offrire la cifra di 2500 euro al reparto di terapia intensiva dell’ Ospedale San Paolo di Savona, “rinunciando a un po’ del nostro per aiutare la sanità locale in questo momento di emergenza – hanno dichiarato i generosi donatori – Ci auguriamo che questo gesto possa essere capito e ripetuto da altri gruppi di giovani sportivi”.

Dal comitato “Amici del San Paolo” dicono: “Siamo grati per la loro straordinaria dedizione a dimostrazione, se ce ne era ancora bisogno, che il servizio sanitario nazionale è fatto di donne e uomini di grande valore professionale e umano che richiederebbero più rispetto in tempi di ‘pace’. E ci fa piacere sottolineare il termine di servizio e non di sistema. In questi giorni se ne comprende meglio la differenza: non per soldi, ma per servizio, amore per il lavoro, umanità, chi è in trincea e rischia, rischiano i loro figli, le loro famiglie, ci dà una lezione nei fatti. Un esercito che non arretra”.

Dopo la raccolti fondi “BracciaLunghe“, a sostegno dell’ospedale San paolo di Savona, a Pietra Ligure – nella mattinata di ieri -è stata attivata, sulla piattaforma GoFundMe, la campagna di raccolta fondi online “Covid-19 Santa Corona nel cuore” a favore della terapia intensiva dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’iniziativa, squisitamente personale ma immediatamente sposata dall’intera amministrazione comunale, è stata promossa dal primo cittadino di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi insieme ai tre giovani pietresi Filippo Orso, Gabriele Pedemonte e Viviana Sarda. CLICCA QUI per accedere alla raccolta.

“In questo momento di grande emergenza, tutti possiamo fare qualcosa. Medici, infermieri e personale ospedaliero stanno facendo tutto ciò che è in loro potere, ma l’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro ospedale – avevano spiegato De Vincenzi, Orso, Pedemonte e Sarda – Ora tocca a noi e quindi, molto semplicemente, abbiamo pensato di creare questa raccolta fondi per dare, tutti insieme, una mano“. “Anche una piccola donazione può fare la differenza, anzi una grande differenza! – avevano continuato i promotori dell’iniziativa – I soldi raccolti saranno devoluti direttamente all’ASL 2 savonese, che ha subito condiviso questa nostra iniziativa, per il rafforzamento della terapia intensiva del Santa Corona. La piattaforma scelta è gofundme.com, che permette a chiunque di accedere al sito e fare una donazione, restando anonimi, se si preferisce, o con il proprio nome e magari aggiungendo un pensiero”.

“Il nostro obiettivo è quello di raccogliere 30 mila euro, che corrisponde al costo di respiratori, ma speriamo, anzi ne siamo certi, che con l’aiuto di tutti si possa superare questa cifra e contribuire a supportare la terapia intensiva con altre donazioni necessarie alla gestione dei malati – avevano dichiarato De Vincenzi, Orso, Pedemonte e Sarda. Obiettivo, quest’ultimo, che a distanza di poche ore è stato più che raggiunto. Alle ore 16 del 12 marzo 2020, infatti, sono oltre 44 mila gli euro raccolti grazie a 826 donatori.

“Da subito ringraziamo tutti quelli che già si sono attivamente coinvolti in questa iniziativa, in primis la giunta e l’intera amministrazione comunale di Pietra Ligure e l’ASL 2 savonese, ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti quelli che si coinvolgeranno facendo una donazione”, avevano concluso.

Due leghe finalesi del Fantacalcio, inoltre, hanno deciso di donare duemila euro a sostegno del reparto di intensiva dell’ospedale di Pietra Ligure, attraverso la piattaforma Gofundme, Santa Corona nel cuore. “Abbiamo attivato una raccolta fondi e ci auguriamo che altri gruppi di giovani e sportivi come noi seguano il nostro esempio per dare un contributo alla battaglia contro il Covid-19 e sostenere il personale sanitario, così encomiabilmente impegnato in questa emergenza”, spiega il referente dell’iniziativa.

Anche ad Albenga, infine, è nata una raccolta fondi a favore dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Dopo quelle promosse per sostenere economicamente la terapia intensiva del San Paolo di Savona e quella per aiutare la terapia intensiva del Santa Corona di Pietra Ligure, ecco quella promossa da un’infermiera al fine di aiutare e sostenere il nosocomio albenganese. L’ospedale ingauno è in prima linea “nella sempre più impegnativa cura e gestione del paziente affetto da coronavirus” e perciò si rende necessario contribuire in ogni modo alla sua operatività, particolarmente importante in questo frangente emergenziale.

Tutte le somme raccolte saranno devolute all’Asl 2 savonese e saranno destinate all’ospedale di Albenga. “Si ringraziano tutti coloro che decideranno di fare un’offerta o che anche solo divulgheranno questa iniziativa a più persone possibili”, dice l’organizzatrice. Chi desidera contribuire alla raccolta fondi può farlo visitando QUESTO INDIRIZZO.

