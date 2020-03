Coronavirus, Confetra: “Pienamente operativi i trasporti da e per tutti i porti liguri”

Liguria. Porti liguri pienamente operativi e nessuna restrizione ai trasporti su gomma da e per gli scali di Savona, Genova e La Spezia. A lanciare acqua sul fuoco per spegnere ogni allarmismo relativo a un possibile blocco dei trasporti di merce post decreto su Coronavirus è Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria, precisando fra l’altro che la Liguria non è inclusa, a oggi fra le aree ad alto impatto.

“È indispensabile e urgente – spiega Laghezza – non aggiungere danno al danno e allarme all’allarme. L’ordinanza di queste ore della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha, con ritardo, fatto chiarezza sul fatto che i trasporti di merce per la filiera produttiva e la distribuzione sono esclusi dai vincoli previsti per le persone fisiche”.

“In considerazione del caos che si è già generato causa la mancata chiarezza del Dpcm iniziale, è ora indispensabile che dal Governo giunga a tutte le Regioni e agli Enti e Autorità locali un ordine di servizio preciso: no, quindi a misure locali che possano aggravare una situazione già critica e imporre ulteriori restrizioni immotivate alla mobilità delle merci e quindi al lavoro dei trasportatori, ma anche di agenti marittimi, spedizionieri e operatori logistici, che stanno continuando ad alimentare e approvvigionare l’economia del Paese”, ha concluso Laghezza.

