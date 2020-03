Coronavirus, Confcommercio ai sindaci savonesi: “Stop a tasse locali e rinvio scadenze fiscali”

Savona. Si è svolto oggi il primo tavolo di Confcommercio provinciale in collaborazione con tutte le categorie e le delegazioni del territorio al quale sono stati invitati i sindaci di tutto il savonese.

Al centro l’emergenza coronavirus e i suoi pesanti effetti sul tessuto economico locale.

Un incontro molto partecipato a cui hanno aderito oltre il 70% degli invitati e dal quale è nato un dialogo fattivo tra le necessità messe in campo dai settori turismo, commercio e terziario e la disponibilità dei sindaci partecipanti.

“Un momento complesso che ha bisogno dell’intervento di tutte le istituzioni e quindi un primo passo per portare la voce anche al governo regionale e nazionale, cosi come condiviso da tutti” afferma la Confcommercio provinciale.

“Tra le richieste, in prima fase l’azzeramento delle imposte locali ed uno slittamento delle scadenze fiscali protratto al mese di dicembre 2020”.

“Queste richieste nascono per salvaguardare il tessuto sociale delle nostre città e la tutela dei dipendenti che rappresentano una gran fetta del territorio. Da qui è stata chiesta una uniformità di azione nei vari Comuni, coordinamento, quindi, e una soluzione che possa essere omogenea da adesso per il futuro, pronti per il prossimo appuntamento per fare ancora il punto della situazione” conclude l’associazione di categoria.