Coronavirus, Confartigianato: “Stop attività del settore benessere non sia un vantaggio per abusivismo”

Provincia. Trenta volti dell’artigianato del benessere savonese si sono prestati alla campagna di Confartigianato Savona per dire no alle attività irregolari. L’associazione da sempre combatte il fenomeno attraverso iniziative di sensibilizzazione e tavoli di confronto con le istituzioni locali.

In provincia di Savona sono oltre 800 le imprese del settore benessere regolari che coinvolgono oltre 2000 addetti: numeri importanti per l’economia locale che vanno sostenuti, in particolare in questo periodo di emergenza.

In queste settimane di incertezza, la proposta di trattamenti estetici e acconciature “alternativi”, anche a discapito delle indicazioni di salute pubblica, sta trovando nuovi spazi di crescita. Si tratta di soggetti che, in maniera irregolare, esercitano attività professionale, commettendo un reato perseguibile penalmente.

La lotta all’abusivismo è da sempre una delle più grandi battaglie di Confartigianato. Durante l’emergenza Coronavirus gli operatori dell’estetica e dell’acconciatura, in osservanza delle regole per la tutela della salute pubblica, chiudono le loro attività. Dunque, oggi più di prima, è importante non affidarsi a soggetti che costituiscono un pericolo reale.

Per veicolare il messaggio Confartigianato si è affidata ai social Network, facebook e instagram, gli artigiani del settore insieme dicono no all’ abusivismo.

L’idea è quella di sfruttare al massimo i canali social che, al tempo dell’#iostoacasa, sono la finestra più utilizzata di socializzazione e comunicazione verso l’esterno. Il video caricato sui maggiori social network, in poche ore, ha raggiunto oltre 4000 contatti. Confartigianato offre ai tanti che si sono soffermati sul nostro post un momento di consapevolezza, con i volti dei nostri imprenditori.

Confartigianato Savona, in questi giorni di emergenza per il coronavirus, ha attivato una linea diretta per tutte le iniziative messe in campo: confartigianato.savona@confartigianato.savona.it.

