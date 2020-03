Coronavirus, CNA: “Niente rischi nei centri regolari. I clienti devono essere informati correttamente”

Provincia. “I clienti dei centri estetici e dei i saloni di acconciatura regolari possono stare tranquilli”. A parlare, in una nota, è la segreteria della confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.

Spiegano: “A fronte dell’emergenza sanitaria che sta svuotando i saloni di acconciatura e i centri estetici, CNA Benessere e Sanità richiama l’attenzione sull’importanza di offrire ai clienti tutele e informazioni corrette. Tali centri rispettano norme rigorose in materia di prevenzione della salute pubblica come previsto dalle disposizioni degli organi competenti di controllo e vigilanza territoriali”.

“Ogni impresa di settore è, inoltre, assoggettata al rispetto delle norme previste sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008), in particolare per quanto riguarda l’obbligo di dotarsi dei dispositivi di controllo e prevenzione nei confronti del personale addetto (tra cui, ad esempio, l’uso di mascherine e guanti monouso) e l’obbligo di svolgere formazione periodica specifica sulla prevenzione dei rischi – continuano -. Quanto attualmente predisposto nelle linee guida dal Ministero della Salute in materia di contenimento della diffusione di possibili contagi è, pertanto, già ampiamente garantito dalle imprese di Estetica, Acconciatura e Benessere proprio in virtù di preesistenti leggi e regolamenti di riferimento”.

“Ciò nondimeno, CNA Savona ritiene necessario, in questa situazione di generale preoccupazione, predisporre strumenti incisivi di informazione sui rischi in cui si può incorrere, invece, rivolgendosi ad operatori non regolari e a centri non autorizzati, che non posseggono regolare licenza di esercizio e che sfuggono, quindi, ad ogni attività di vigilanza e controllo”.

“Al di là dell’attuale problematica che suscita oggi un indiscriminato allarme nei confronti della popolazione – afferma Matteo Sacchetti, segretario di CNA Savona – ricorrere ad operatori abusivi è sempre e comunque un rischio dal punto di vista igienico – sanitario. E’ un’imprudenza che si rischia di pagare a caro prezzo e ovviamente non ci riferiamo nello specifico alla problematica del Coronavirus” e quindi all’emergenza sanitaria contingente.