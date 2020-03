Coronavirus, cibo e medicine a casa grazie ai volontari dei circoli operai

Savona/Albenga. Spesa a domicilio, consegna di farmaci, ritiro ricette o, a volte, anche solo una chiacchierata di conforto al telefono. I volontari dei circoli operai di Lotta comunista sono impegnati in prima linea da settimane per aiutare le categorie più fragili ad affrontare l’emergenza coronavirus.

A occuparsi dell’iniziativa due circoli, ossia quello di Albenga e il “Bogliani” di Savona, i cui aderenti si occupano di portare la spesa lì dove, “in tempo di pace”, viene portato il giornale casa per casa. E per annunciare la propria disponibilità affiggono volantini sui portoni dei palazzi, con i numeri da chiamare per chi ha bisogno. I giovani volontari arrivano da Savona, Val Bormida e Ponente ligure.

“Nel riaffermare il tradizionale rapporto di fiducia e sostegno esistente da tempo tra i Circoli Operai e gli abitanti del quartiere – scrivono – e facendo seguito alle numerose richiesta già pervenuteci, i volontari del Circolo, di fronte alla difficile situazione venutasi a creare, ritengono doveroso assicurare la loro concreta solidarietà, mettendosi a disposizione di chiunque si trovi nella necessità di avere un appoggio o un aiuto per provvedere a tutte le esigenze della quotidianità (spesa, medicinali, giornali o supporto e assistenza di vario genere)”.

“Il Circolo Operaio, nei limiti del possibile e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste, si adopererà quindi per soddisfare al meglio le richieste che ci saranno inoltrate”, concludono. Per Savona è possibile contattare lo 019/813779, per Albenga e Imperia il 328/5491861.