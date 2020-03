Coronavirus, Ciangherotti: “Sospensione immediata delle tariffe per l’asilo”

Albenga. “Non sono un virologo e non mi azzardo, quindi, a commentare se le scelte del Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus siano o meno efficaci. Da cittadino, da papà, da amministratore che ascolta le richieste dei suoi concittadini, vorrei però fare mie due proposte che alcune mamme nelle ultime ore mi hanno inviato via whatsapp (+39 346 5163207) e che spero, vengano accolte non solo dalla città di Albenga, ma attraverso il suo parlamentare Franco Vazio, anche dal Governo. La prima è la sospensione, immediata, delle tariffe che le famiglie devono pagare per mandare i loro figli all’asilo”. A parlare è Eraldo Ciangherotti, che per far fronte ai disagi causati dal Coronavirus vuole proporre una soluzione per tutte quelle famiglie che non possono contare sull’aiuto dei nonni.

“Se così non fosse le famiglie sarebbero penalizzate due volte, economicamente e socialmente visto che, soprattutto per chi non ha aiuto da parte dei nonni, stare a casa con i figli significa non lavorare. Non tutti, donne o uomini che siano, hanno la possibilità di usufruire delle ferie o di permessi, chi non si presenta al lavoro rischia di essere licenziato. Non solo, in un momento di grave crisi come questo, è importante che chi lavora possa continuare a farlo per non fermare completamente una nazione”.

“La seconda proposta è quella di dare alle famiglie un aiuto economico per poter pagare un servizio di baby sitter collettivo, non un asilo privato, ovviamente, ma una baby sitter che possa accudire due o tre bambini. Mi sembrano proposte di buon senso e condivisibili, per questo spero vengano accolte in maniera bipartisan”, conclude Ciangherotti.